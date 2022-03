Porušeni mit o barbarskem vitalizmu

V nadaljevanju preberite:

Putinova osvajanja ne potekajo po zastavljenem načrtu. Za to se lahko zahvalimo predvsem ukrajinskemu junaštvu, očitno pa tudi ruska armada ni to, kar so si nekateri predstavljali. Seveda bi jo bilo prehitro označiti za papirnatega tigra oziroma papirnatega medveda, nedvomno imajo na razpolago še veliko neizkoriščene ognjene moči, vsekakor pa je daleč od učinkovitega vojaškega stroja. In s tem se tudi ruši danes zelo popularen mit o stari, utrujeni, dekadentni in degenerirani Evropi, ki se približuje neizogibnemu zatonu ali celo izbrisu, saj je na pohodu barbarski vitalizem, ki bo zmagovit.