Praznik dela na Marsu

Že nekaj tednov se veliko govori o Marsu. Ameriški Nasi je uspelo, da je njena naprava kisik pridobila iz tamkajšnjega skromnega ozračja. In da je poletela s helikopterčkom. To sta izjemna mejnika, čeprav sta se izgubila v vrtincu pandemičnih grozot, ki polnijo svetovne medije.



A Nasine tehnološke igračke na Marsu nakazujejo, kaj vse se da. In to danes, z današnjo tehnologijo. Recimo poskrbeti za to, da imajo kolonisti kaj dihati. Korak bližje smo torej znanstveni fantastiki, pa ne samo zaradi naporov ameriškega javnega sektorja, ampak tudi vizije menda najbolj bombastičnega kapitalista. Elon Musk naj bi že v maju testiral raketo, ki bo zmožna ponesti ljudi na drugi najmanjši planet v našem osončju. In to naj bi storila že v petih letih.