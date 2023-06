Prazno mesto v Berlusconijevem mavzoleju

V nadaljevanju preberite:

Sredi osemdesetih let je Berlusconi, gospodarski magnat in, tudi po zaslugi tesnega prijateljstva s socialističnim premierom Bettinom Craxijem, najvplivnejši medijski mogotec v Italiji, povabil na kosilo urednika enega izmed časopisov v svoji lasti. Časopisu je bilo ime Il Giornale (Dnevnik): danes je eden glavnih italijanskih desnih časnikov in tedaj ni bilo drugače. Toda njegov slog, zlasti pa novinarski standardi so povsem drugačni. V osemdesetih ga je urejal Indro Montanelli, starosta italijanske konservativne inteligence.