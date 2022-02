Presneti čigaver

V nadaljevanju preberite:

Že pred slabim stoletjem se je pokazalo nekaj zanimivega. Namreč, da nič ne naredi slovenskih hotelirjev bolj živčnih, kot da se zanje naenkrat zanimajo politiki. Leta 1927 je ljubljansko (in liberalno) Jutro poročalo, kako so se v Beogradu začeli »intenzivno zanimati« za poslovanje slovenskih turističnih namestitev. Tako so morala »naša zdravilišča zadnje čase dnevno pošiljati razne bilance za več let nazaj, izkaze o uradnikih in dobičkih, vse to celo brzojavnim potom,« (se pravi, s telegramom), je pisalo 5. februarja tistega leta. »Utemeljen je sum, da se godi nekaj za kulisami, kar bi postalo usodno za nadaljnji razvoj naših zdravilišč, zlasti Rogaške Slatine,« je sklenil časnik.