Race na atomski pogon

Del slovenske politike in medijske srenje je minuli teden dodobra oglodal še eno eksotično kost, kakršna ne pade ravno vsak dan na krožnik. Ob vseh političnih močnikih in žlobudrah jih je zdaj zaskrbela ladja, ki se ji je očitno pokvaril kompas. Pluti bi morala proti Izraelu, a se je očitno nekaj zalomilo, saj je plula v povsem nasprotno smer. Nihče od omenjenih ni predlagal, da bi nanjo poslali serviserje, ki bi popravili radarje, kompase, navigacijske naprave, saj je bilo nekajn zelo narobe: vroč tovor je vozila stran od cilja. Vse veliko večje in bolje založene ameriške, nemške, italijanske in druge ladje (teh je na stotine), vsak dan lepo normalno in brez sleherne okvare ali protestne histerije plujejo naravnost v Haifo, Hadero, Aškelon, Ašdod, Tel Aviv, Jaffo, celo v Eilat. Samo ta pobezljana »nora krava« je s polno paro divjala proti presnetemu Kopru.

Z vsemi ladjami, ki normalno dostavljajo težji tovor v izvoljeno deželo, civilne iniciative nimajo problemov. Samo ta, ki je očitno zgrešila cilj, je zmotila nadpovprečno budne Slovence. Nekateri vohunski vajenci so našo kontrašpijunsko agenturo prepričevali, da imajo na ladji pokvarjeno navigacijsko opremo, drugi so trdili, da so se zmotili obveščevalci, ki so zaradi špricanja pouka geografije bili prepričani, da se Haifa ali Jaffa nahajata na severnem Jadranu. Tretji so trdno prepričani, da rakete, smodnik in tanke po morju prevažajo z rumom dobro založeni pirati in to tako, kot sami prevažajo hruške na sobotno tržnico. Našli so se tudi zlobneži, ki so trdili, da so informacijo o raci na atomski pogon zagovornikom priznanja palestinske države podtaknili nasprotniki priznanja, zato da bi jih osmešili. Seveda obstajata še peta in šesta teorija zarote. Da so raco ustrelile stranke, ki se te predvolilne dni zelo rade pojavljajo v medijih. Oziroma maščevalno razpoložena kapitanova soproga, ko je izvedela, da ima njen kapitan ljubico v Kopru.

Vihar o podtkanjeno nevarni ladji se je po tednu dni polegel, nas pa vseeno skrbi, ker je na tako podtaknjenko padla tudi obrambna elita slovenske države. Zaradi atomske race je prišlo v Koper največ kakih 35 protestnikov, ki bi jih z lahkoto obvladala že dva nemška ovčarja, dva lipicanca in 35 po koprskem grmovju skritih specialcev. Zakaj so slovenski obramboslovci čutili potrebo, da zapravijo dve uri ne najbolj poceni helikopterskega letenja nad Koprom in z njim dodatno prispevali k popoprani dramaturgiji orožarske žajfnice, tega vam danes ne moremo pojasniti. So pa obrambne sile trenutek izkoristile za odlično vajo v interventnem poletu. Škoda je le, da teh helikopterskih vaj ni več, ko prihaja do zastojev na slovenskih cestah, na primer.

Ste se vprašali, zakaj imamo premierja, ki tako rad obljublja, kaj vse bomo zgradili v slovenski Koromandiji? Upamo si trditi, da na svetu obstajata samo dve vrsti premierov: tiste, ki obljubljajo, kaj vse bodo naredili čez eno, tri ali 20 let, in tiste, ki poročajo, da so vse to že opravili. V Sloveniji premoremo, žal, samo take iz prve skupine. Zato naj bodo sodniki kar lepo veseli, če bodo že prihodnje leto dobili 12 odstotkov višje plače (Pravljično številko 12 so predlagali zato, ker ima vsak nevaren zmaj 12 glav.) Veseli naj bodo tudi pacienti, ki bodo dobili novo medicinsko fakulteto. Če bodo ti pacienti dočakali še diplomante in specializante čez 15 let, pa bo sploh svojevrsten čudež. Veseli bomo tudi nove jedrske elektrarne čez 20 let, ceste in vodnega vira v Istri že čez 10 let. Tudi vlaki bodo že čez 25 let vozili 160 kilometrov na uro.

Napoved medicinske fakultete po naključju sovpada z napadom na dvoživke in z borbo za sedež v EU parlamentu. Robertu najprej priporočam temeljit premislek o tem, ali so dvoživke živali ali ljudje. Predvsem zato, ker bodo na koprski fakulteti hočeš nočeš morale predavati dvoživke, kot so dvoživke tudi njeni pobudniki. V Kopru profesorjev nimajo, zato jih bodo morali uvoziti vsaj iz Ljubljane ali Maribora. Lahko jih bodo tudi iz Padove ali z Dunaja. Prednost tujih dvoživk bi sicer bila še lažja zaposlitev slovenskih medicincev v tujini. In še najpomembnejše: izolsko bolnišnico bodo morali iz nekoč črne bolnišnične race v treh letih prekvalificirati v UKC Izola. Ali pa bodo študente na vaje vozili v ljubljanski UKC s helikopterji.

Nekaj pri vseh teh (ne samo medicinskih) obljubah in sistemih šepa. Ampak slišijo se vseeno lepo.