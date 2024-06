Vse poti denarja gredo v Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

Breg je vas, streljaj od Majšperka, z okoli 370 prebivalci. Kraj je bil nekoč širši okolici znan po tekstilni tovarni in proizvodnji čevljev, obe sta imeli priljubljeni industrijski prodajalni. Skozi Breg pelje regionalna cesta, ki povezuje Ptuj, najstarejše slovensko mesto, z osrčjem Haloz, kjer sta širše priljubljeni okrepčevalnici Dolina Winettu in Zelena dolina. Če greste še naprej, pridete v Rogatec, srednjeveški trg in domači kraj legendarne rock skupine Mi2.

Zakaj je Slovenija slabo izkoristila vstop v EU ponazarja 890 metrov kolesarske steze skoti vas, ob cesti v osrčje Haloz.