Raziskovalne selitve

Pred dvema tednoma sem prispela v Seattle, kjer bom pol leta kot štipendistka ameriškega programa Fulbright sodelovala z raziskovalci na Univerzi v Washingtonu pri projektu Observatorija Vere C. Rubin. Pri tem projektu v Centru za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici že dolgo sodelujemo na daljavo. Za delovni obisk v Seattlu sem se odločila, da pobegnem različnim obveznostim, si »privoščim« tako imenovano sobotno (pol)leto, se posvetim raziskovalnemu delu in razširim obzorja. Moja začasna selitev je tako povsem na lastno željo.