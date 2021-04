Razkosati Slovenijo, pa mirna Bosna

V kolumni preberite:

Tam, kjer je bila nekoč Jugoslavija, obstaja le ena dežela, ki je res suverena. Prepuščena sama sebi, brez možnosti evropskega integriranja, nikoli pozabljena, pač pa načrtno ignorirana. Morda tudi zato, ker je Bosna in Hercegovina vse od 90. let slaba vest Evrope, travma, nerazrešen odnos, prvi opomnik evropske islamofobije. Evropa je tako travmatizirana, da o nekdanji Jugoslaviji ne zmore niti govoriti. Za regijo si je morala izmisliti nov termin, Zahodni Balkan, ideološko prazen pojem, v katerem se zabrišejo asociacije na nepoplačan dolg in spomin na to, kar je Jugoslavija v resnici bila. Edini evropski projekt, ki dokazuje, da je na evropskih tleh mogoče oboje: mirno sobivanje različnih kultur, poleg tega pa še socializem. Travma nekdanjih bratskih republik je še hujša, saj prihaja iz samozatajitve, prostovoljne odpovedi projektu, v katerem so uresničile svoje potenciale.