Rejv ob žični ograji

V nadaljevanju preberite:

Sistematično pobijanje celotnih sosesk vzpostavlja primerjave z najhujšimi zločini iz preteklosti. Ne gre za napad na vojake ali na vojaško infrastrukturo. Cilj napada je uničiti celotno skupnost. Ta krog nasilja Izraelci in Palestinci poženejo na vsaki dve ali tri leta, a to zdaj je drugače. Napadalci so izbrali najbolj krute metode, grozodejstev sploh ne poskušajo skriti. Želijo, da jih svet gleda, zločine snemajo, da jih lahko pokažejo v večernih novicah in na družabnih omrežjih. Vprašati se je treba, zakaj to počnejo. Ne želijo zgolj širiti terorja. Posejati želijo semena sovraštva in zagotoviti, da se bo ta obupni konflikt nadaljeval. Ubiti želijo vsako možnost miru v prihodnosti.