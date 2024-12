(SATIRA) Hujskač

Če tožilcem in sodnikom rečete mafija, žalite mafijo. Tako je prejšnje dni pridigal demokracijo in svobodo govora eden od hujskačev. Mirno je gledal, kako so njegovi kameradi pljuvali in tolkli s palico in zastavo po avtomobilu RTV Slovenije. Žalitvam kar celih skupin ljudi, netenju sovraštva in nasilju nad ubogim avtomobilom in zastavo, ki prav zares nista ničesar kriva, ta hujskač pravi demokracija. In upa, da ga bo izvolilo 51 odstotkov volivcev. Saj je menda tudi slovenskim volivcem všeč ta pogum, ta grozno patetična drža slovenskega svetobolja, mučeništva in odrešeništva v eni osebi, ki pljuva žolč in bruha strup po drugače mislečih. Njegov zvesti služabnik pa ponosno dvigne desnico v pozdrav, da ne bi pozabili krasnih starih časov pred 85 leti.

Ljudi žali leta in leta, potem pa se nedolžnež joče, ko mora nekega lepega dne plačati račune. Nad sodniki je samo modro nebo, pravi. On to dobro vidi s svoje prižnice, ki si jo je omislil visoko nad modrim nebom. Nikoli ne razkrije, da so njegove žalitve pač njegov poslovni vložek. Že zdavnaj je ugotovil, da se z njimi najlažje pririne do parlamenta, do redne in donosne hujskaške službe. Še veliko več mu kapne, ko pride občasno na oblast. V bistvu so torej sodni stroški in kazni za krastače, škorpijone, ščurke in drugo golazen, ki bruhajo iz njegovih ust, v resnici drobiž. Ja, kaj pa je 80.000 evrov kazni v zameno za vse sedeže v parlamentu in v vladah!? Žalitve so edina ideologija in najlažja pot do množic. To celo brez Donalda ve že vsak ciciban.

Če nekoga blati, da je umazana prostitutka, da je sodeloval pri smrti nekega novinarja, da so sodniki hujši od mafije, da z zastavo (ki bi morala biti svetinja) tolče po nič krivem avtomobilu, objavlja domače naslove svojih sovražnikov, dviguje iztegnjeno desnico in podobne reči, to očitno prinaša koristi. Z majhnim vložkom postane donosna žrtev. Običajni smrtniki si niti misliti ne moremo, česa je šele sposoben hujskaški velemojster z dejanji, ki jih ne pove naglas, kaj vse snuje in kuje skrivaj, pod okriljem noči, ko raja spi.

Vojna za oblast je vseeno vojna. In obramboslovci so vojno naštudirali precej natančneje kot naivni mirovniki z Niko Kovač in vsemi elektrikarji na čelu vred.

Zadnje dni je spet na tapeti zdravstvo. Žabe in druge dvoživke so začasno parkirali na stranski tir in začeli malce kramljati o domnevni možnosti, po kateri (menda pa res, glej, glej!) primanjkuje zdravnikov. Si lahko mislite! Morda je kdo seštel, da bi opevani najboljši zdravstveni zakon, ki tako strastno omejuje dodatno delo za kak honorarček, morda res razkril še nevarnejšo veliko kraško jamo v zdravstvenem podzemlju. Potem bi šele počilo. Različni izumitelji zato iščejo krajšnice iz medicinske zadrege. Kaj, če bi nam pomagala umetna inteligenca? Če bi se umetna inteligenca obnesla, ta prave pameti sploh ne bi potrebovali, zdravnikov pa sploh ne. Sedeš za računalnik, napišeš, kaj ti je, in čez dve minuti imaš diagnozo s terapijo hkrati. Čez pol ure ti z dronom pripeljejo še tablete, injekcije, skalpele, rentgene in ostalo šaro, ki te zakrpa in popravi. Slovenci sploh ne potrebujemo Muska, smo sami dovolj veliki eloni.

Pozabimo za hip na vse spletke, lobiranja, provizije, vojne za medicinske študijske programe, vojne za koncesije in operacije kurjih ter drugih očes. Če res primanjkuje zdravnikov in če res traja najmanj od 13 do 15 let, da jih približno izklešemo, vam v naši agenturi lahko brezplačno pomagamo z načrtom za instant pridobivanje zdravniških kadrov. Ko se naslednjič prebijete do ambulante, samo opazujte zdravnika, koliko časa potrebuje za vsak recept, napotnico, diagnozo, koliko pisanja, iskanja po računalniku, izpolnjevanja obrazcev in vse druge šare. Pišite nam, ali vas ni prevzel občutek, da so računalniki večji pacienti od vas, ki ste tja prišli z vročino, putiko ali srčnim popuščanjem. Glejte na uro in se vprašajte, mar ne porabijo najmanj 20 odstotkov svojega časa za umetno inteligenco. Zdaj pa izračunajte, koliko zdravnikov je 20 odstotkov od 7000! V naši agenturi poznamo vsaj nekaj koncesionarjev, ki so izumili recept, kako občutno (za 70-odstotkov) skrajšati čas za predpisano birokracijo. O zmanjšanju birokracije že leta govorijo tudi na ministrstvu. Govorijo. Kaj pa vemo, morda bodo lepega dne našli kakega matematika, ki bo izračunal, kaj se bolj izplača. In morda bomo od prvega goloba spet slišali tisto ponarodelo: »Sem razumel sporočilo.«