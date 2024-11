(SATIRA) Benito na prvi pogled

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji agresorji, kolaboranti in njihovi dediči imajo veliko razlogov za obračanje zgodovine, zato so neverjetno glasni, iznajdljivi in uspešni pri njenem spreminjanju. Zelo veliko investirajo vanjo. Italija je zato tako angažirano razvila dan spomina in zdaj v Rimu odpira muzej spomina na grozote, ki so se jim dogajale menda »samo« zato, ker so tako zverinsko uničevali manj vredne in neposlušne narode po svetu, jim zakurili na desetine vasi, postrelili talce, odpeljali civiliste v taborišča itd. Na glasbenem festivalu Sanremo s patetiko, vehemenco in poudarkom vsako leto bolj govorijo o fojbah, hkrati pa je strogo prepovedana vsaka kritična beseda o genocidu in apartheidu, ki se ta hip dogaja Italijanom pred vrati.