(SATIRA) Naredite nam Slovenijo spet veliko!

Hitler je bil komunist. Je povedala Alice Weidel iz AfD. Če kdo, potem Alternativa za Nemčijo to ve, saj najbolje pozna skrita čustva svojega duhovnega očeta. Pomislite! To pomeni, da sta bila z Josipom Brozom največja možna zaveznika, da sta delala usklajeno in sta hotela združiti proletarce vseh dežel. To zgodovinsko dejstvo je Alternativi že zdavnaj razkril Janez Ivan, ampak so zgodovino Nemci zares dojeli šele po lanskih volitvah v ta Krasni novi svet.