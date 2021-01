Škodljivi optimizem

V nadaljevanju preberite:

Se počutite ujete? Ne veste, kaj vas čaka jutri, kaj šele čez mesec dni? Vas je strah? Težko je v takih časih pozabiti na lastne tegobe in pomisliti, kako šele gre drugim. Kako jim uspeva, kako zmorejo? Takšnim mislim o soljudeh so nekoč rekli empatija – in jo imeli za vrlino. Zelo namreč olajša življenje v družbi, delovanje v skupnosti. Izkaže se, da človek veliko lažje hodi v svojih copatih, če se je pred tem v mislih postavil v čevlje nekoga drugega.