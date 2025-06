V nadaljevanju preberite:

»Noč topih nožev« je razkol med Trumpom in Muskom lakonično povzel newyorški pisec John Ganz, eden prodornejših opazovalcev sodobne Amerike. Analogija je očitna in je bila v zadnjih dneh evocirana ad nauseam: »noč dolgih nožev« leta 1934, v kateri se je Hitler znebil nadležnih nacističnih »prvoborcev«. V nasprotju z Mussolinijem, ki je bil vselej v nelagodnem zavezništvu s Fašističnim gibanjem (kar se mu je nazadnje maščevalo), je Hitlerjeva pot do popolne oblasti, podobno kot Stalinova, šla čez trupla strankinih veteranov. Le mesec dni po »noči dolgih nožev«, v kateri je bilo vodstvo rjavosrajčnikov krvavo odstranjeno brez groteskne pravne šarade, s kakršnimi je bil fasciniran stalinizem, je Hitler s smrtjo zveznega predsednika Hindenburga prevzel vso vrhovno oblast in postal Führer.