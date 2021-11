Slovenska izjemnost

V kolumni preberite:

Odkar so se države spomnile zbirati statistične podatke, se z njimi rade tudi merijo. Kdo je najboljši po tem in onem? Možnih je seveda skoraj nešteto primerjav, in tako ne sme čuditi, če se tu in tam najde mednarodna primerjava, po kateri v Sloveniji zasedamo prvo mesto. Včasih neslavno. Zato je morda še manj presenetljivo, da se takšne epizode niso ravno vtisnile v zgodovinski spomin našega naroda. Pa so se vseeno ohranile, recimo na orumenelih straneh Statististische Monatschrifta, kjer so dunajski državni statistiki objavljali najnovejša dognanja svojih raziskovanj, revije, ki je tudi ob izidu ni nihče zares prebral od začetka do konca. So se pa na teh nepriljubljenih straneh ohranile marsikatere tabele, ki zajemajo naše prednike.