Spoštuj srečo

V kolumni preberite:

Leta 2012 sta v Sloveniji in na Finskem istočasno potekala dva mednarodna arhitekturna natečaja za gradnjo nove osrednje knjižnice.

Leta 2018 so v Helsinkih odprli novo centralno knjižnico. Objekt obsega površino 17.000 kvadratnih metrov. Vrednost skupne celotne investicije, ki vključuje vse arhitekturne, izvedbene načrte in realizacijo, vključno z notranjo opremo, je 98 milijonov evrov. Stavbo so – na podlagi javnega izbora – poimenovali Oodi (slovensko: oda). Že med gradnjo so organizirali serijo delavnic, ki so spodbudile participacijo javnosti pri snovanju knjižnice. Simulirali so scenarije delovanja različnih uporabniških skupin in tako poskušali ugotoviti, kakšen način delovanja stavbe bi bil najprimernejši. Te ugotovitve so ključno vplivale na končno zasnovo prostora, predvsem pa na izbiro pohištvenih kosov, njihovo postavitev in podobno. V prvih dveh dneh ob odprtju je knjižnico obiskalo neverjetno veliko ljudi, kar 55.000. In navdušenje tudi zdaj niti najmanj ne pojenja.