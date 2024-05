Na 34 upravnih enotah stavka do preklica

»Težave, s katerimi se spoprijemajo zaposleni na upravnih enotah, so posledica dolgoletnega zanemarjanja upravnih enot. Sistem upravnih enot je namreč najslabše plačan sistem v javni upravi,« opozarja Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov (SDOS). Na te težave so na UE Ljubljana opozorili že pred letom dni, in sicer z enourno stavko, konec januarja pa je sledila stavka, ki jo je podprlo kar 41 upravnih enot.

V stavki, ki vsako sredo poteka že od marca, so bili doslej udeleženi zaposleni na 55 upravnih enotah, je povedal Dragan Stanković, predsednik konference sindikata upravnih enot. Z današnjim dnem pa se stavka zaostruje in bo na 34 upravnih enotah trajala do izpolnitve zahtev. Na 15 upravnih enotah bodo še naprej stavkali ob sredah. Poleg treh upravnih enot, ki v stavki od vsega začetka niso sodelovale, pa je še šest takšnih, kjer so prekinili stavkovne aktivnosti. Stanković predvideva, da se je to zgodilo, »ker so bili žrtve res hudih, predvsem pa nezakonitih pritiskov njihovih načelnic in načelnikov«. Po njegovih besedah vsak dan prejema obvestila o tem, kaj se dogaja na upravnih enotah, kakšne pritiske doživljajo zaposleni in kaj vse si upa privoščiti posamezni načelnik.

Obvestili so tudi inšpektorat za delo

Kot pravijo v sindikatu, se namreč ugotavlja, kdo dela in kdo stavka, minister za javno upravo Franc Props pa izjavlja, da stavka ne bo plačana. V končni fazi, pravi pravni zastopnik sindikata Klemen Golob, govorimo o mobingu, trpinčenju na delovnem mestu. Obvestili so že inšpektorat za delo, sledila pa bo tudi naznanitev kaznivih dejanj. Kot pravi Golob, bodo zahtevali sodno varstvo, hkrati je ocenil, da je ministrstvo za javno upravo »praktično povozilo pravno državo«. Z ministrstva so namreč načelnikom poslali razširjen nabor nujnih nalog, ki jih morajo zaposleni opravljati tudi med stavko.

Odreditev nalog, ki jih načelniki določajo pod pritiskom in po navodilih ministrstva oziroma vlade, je po Golobovih besedah nezakonita in za to ni pravne podlage. Pri tem je pojasnil, da za upravne enote – v nasprotju z nekaterimi drugimi – ne obstaja področni zakon, ki bi kakorkoli določal, da se lahko ustavna pravica do stavke omeji oziroma da se določi način izvajanja stavke.

Kot pravi Frančišek Verk, so na upravnih enotah nad odnosom vladne strani razočarani. Zadnje pogajalsko srečanje o njihovih stavkovnih zahtevah je bilo 16. aprila, naslednjega pa je vladna stran sklicala za ponedeljek. Spomnimo, da zaposleni na upravnih enotah poleg zvišanja plač za sedem plačnih razredov (oziroma za približno 28 odstotkov) zahtevajo tudi dodatek za blagajniško poslovanje in izenačitev nazivov z nazivi na ministrstvih.