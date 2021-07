Svinje, biseri in neznosna lahkotnost opozicije

V nadaljevanju preberite:

Obnovimo potek dogodkov. Na osrednji državni praznik so državljani, kritični do vlade, organizirali alternativno proslavo na Prešernovem trgu. Nanjo je prišla skupina provokatorjev z znanimi skrajno desničarskimi povezavami in imenom, ki se navezuje na nasilne proteste, ki so nedavno pretresali Francijo (»rumeni jopiči«). Grozilo je, da bo na mirnem shodu prišlo do izgredov, posredovala je policija, skupinico vklenila in odpeljala s prizorišča.



Sledil je val ogorčenja na družabnih omrežjih. Desni mnenjski balonček se je jel razpočiti od jeze. »Kaj je zdaj to!? Smo na oblasti ali nismo,« so besneli v Dolančevem duhu. Oglasil se je tisti minister, ki te dni praznuje prvo obletnico svojega nepreklicnega odstopa, in skušal zadevo miriti, pri tem pa »rumene jopiče« okrcal, naj »ne mečejo biserov svinjam« – pri čemer so svinje kakopak protivladni demonstranti, biseri pa najbrž parole, s katerimi nastopajo razboriti mladeniči z neonacističnimi tetovažami, ki jih je lahko vsakdo videl na posnetkih incidenta. Direktor policije (taisti direktor, ki je nedavno skušal sprožiti kazenski postopek proti stranki Levica na podlagi fabriciranega dokumenta z očitnimi antisemitskimi podtoni) je najavil začetek preiskave proti policistom, ki so se drznili pridržati »domoljubne mladeniče«, končalo pa se je s fatvo z najvišjega mesta: sam premier Janša je na twitterju napovedal preiskavo proti policistom in pustil le malo dvoma glede tega, kakšne naj bodo njene ugotovitve.