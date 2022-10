Trdne javne finance kot prvovrsten nacionalni interes

V nadaljevanju preberite:

Čas in okoliščine v mednarodni ekonomiji in geopolitiki so zdaj pač taki, da vse nove gospodarske projekcije, ki se zadnje tedne vrstijo po tekočem traku, vsaj za prihodnje leto ne vzbujajo posebnega optimizma. Doma in po svetu ni institucije, ki še ni popravila in seveda poslabšala gospodarske napovedi ter hkrati opozorila na velika tveganja in negotovosti, ki jih v kontekstu vojne v Ukrajini spremljata rekordna inflacija, energetska kriza in rožljanje z jedrskim orožjem.

Kakšne napovedi bosta v kratkem na svetovnem finančnem vrhu v Washingtonu razkrila Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad? Kako spremenjen je mednarodni politični in ekonomski kontekst in zakaj je zdaj ključno sodelovanje med državami? Kako smo ob finančni krizi z denarjem davkoplačevalcev reševali banke, zdaj pa država rešuje energetska podjetja? Zakaj so trdne javne finance v nacionalnem interesu?