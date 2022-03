Tri zmote o urbanizmu

V nadaljevanju preberite:

Urbanizem je orodje, s katerim oblikujemo prostor v skladno, smiselno, spodbudno okolje za ljudi in naše potrebe v ravnovesju z naravo, naravnimi viri in vsemi drugimi bitji, s katerimi si ga delimo. Toda če se ozremo naokrog, vidimo, da je pri nas z urbanizmom nekaj narobe. In lahko bi zapisal drugačno definicijo: urbanizem je sredstvo, s katerim prostorske izzive spremenimo v pravne in birokratske postopke, katerih učinki so odtujeni od prostora, ljudi in narave. Posledica takšnega urbanizma so hitro rastoča predmestja, razpršena gradnja na podeželju, vse večji prometni zastoji, slabo delujoč javni promet, razraščanje obrtnih con in trgovskih centrov, propadanje kulturne dediščine … Urbanizem je obremenjen tudi z veliko možnostjo korupcijskega tveganja: s spremembo namembnosti namreč parcela v trenutku nekajkrat zviša svojo vrednost. Takšne izrabe ščiti birokratska megla.