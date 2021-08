Udomačevanje udbe

V kolumni preberite:

Menda se je obetala nova afera. Razvedelo se je, da bi Sova rada imela še enega uslužbenca in to lektorja. Očitno so se zamislili nad slabo slovnico in pomanjkljivim pravopisom ter sklenili poiskati osebo, ki obvlada slovenščino in zmore prepričati pisce zaupnih poročil, kako se piše … Strela skrtačena, bi rekel Milčinski …