Ukrajina in slovenska opozicija

Vojna v Ukrajini bo pretresla tudi notranjepolitična razmerja v evropskih državah. Tisti, ki so s presunljivo natančnostjo napovedali potek ruske invazije – predvsem ameriške obveščevalne službe –, in tisti, ki so v njihove napovedi verjeli (da ne bo pomote: sam se ne vzvratno prištevam mednje), bodo izšli okrepljeni. Tisti, ki so ves čas podcenjevali nevarnost ruske agresije, podatke o skorajšnjem napadu pa kategorično zavračali kot hujskaštvo, bodo oslabljeni. Najbolj pa se bo zatresel položaj tistih, ki so predolgo verjeli v Putinovo razumnost in ga obravnavali kot verodostojnega, sicer odločnega in včasih grobega, a miroljubnega sogovornika.