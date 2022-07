V glasni praznini med reči in storiti

V nadaljevanju preberite:

Ko me je oni dan neslo mimo reklamnega panoja ob kolesarski stezi za Bežigradom, me je ujelo oglasno sporočilo globalne hitroprehranske verige, ki eno od svojih hladnih sladic oglašuje kot najbolj vročo ta hip. Pomislil sem, da se je tudi v svet reklamarstva in meandre medijskega pogona tako ali drugače morala zajesti sedanja evropska vojna.