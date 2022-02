Veliko inflacijsko presenečenje

V kolumni preberite:

Zakaj inflacijske in druge gospodarske napovedi Evropske centralne banke in drugih institucij izpred le nekaj mesecev postajajo precej irelevantne? Kaj prinaša bolj zategnjena denarna politika, ki jo bodo najprej občutili na drugi strani Atlantika? Katera tveganja postavlja v ospredje visoka inflacija in kakšne preizkušnje čakajo državljane in na koncu tudi davkoplačevalce?