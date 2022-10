Vohuni, ki izgubijo voh, so uni

V tarčnem nesposrednem prenosu Velikega brata iz največjega ljubljanskega vrtca je minister Boštjan rekel, da oni zaposlujejo samo kompetentne kadre, a mu je ex minister Zvonko oporekal, da to ni res in da delajo politične čistke, ker da so edini zares kompetentni njihovi kadri. Ne, vaši niso, ampak naši.

Kako kompetentne kadre zaposlujejo Zvonkotovi na RTV, vidi vsak, ki ima tri čiste in si upa položiti roko na srce. Kako kompetenten je bil Zvonko, ko je pred leti kot infrastrukturni minister bombastično izjavil, da drugi tir ne bo rentabilen niti, če Luka Koper za 30-krat poveča pretovor, pa ni treba imeti niti treh čistih (v zgornjem nadstropju). Kako kompetentne nam bodo zakuhali Boštjanovi, bomo še videli, ampak Zvonkota jaz res ne bi poslušal o kompetentnosti, vi pa, kakor vam drago.

Še težje bo ugotoviti, kako kompetentni so vohuni, ki nas prepričujejo o teroristični samosabotaži ruskih plinovodov pri danskem otoku Bornholm. Vsi ugibajo, teoretizirajo, analizirajo,... Da bi pa prinesli kaj oprijemljivega, kak dokaz, radarske ali druge posnetke položaja terorističnih ladij, dronov, potapljačev, ki bi obremenil eno ali drugo stran, tega nam še niso dali. Še CIA in KGB nista več tisto, kar sta bila, in nista nič boljša od naših vohljunov, ki so v času prepogumne akcije sanjali sladke sanje iz 26.verzije J. Bonda. Naši EU vohljuni samo ugibajo, kdo in zakaj si je drznil prestopiti Rubikon in z metanom brezobzirno poslabšati Zemljin podnebni položaj.

Profesor ekonomije Damijan je na svojem blogu objavil jasnovidno izjavo ABC News predsednika Joe Bidena iz 7. februarja, ko je neprevidno izjavil, da če po naključju Rusija napade, potem ne bo več Severnega toka. V bistvu je sporočil, da imajo Američani celotno dogajanje šahovsko vnaprej preštudirano od poteze do poteze. Rusi so napadli in zdaj Severnega toka res ni več. Potrdili so tisto, kar so naši vohljuni napovedali šele dan ali dva po ruskem vstopu v Ukrajino. Da se namreč Putinova vojska vrhunsko žrtvuje za Bidenove interese. Ker Putin od vseh teh mrtvih, razbitih in uničenih mest in življenj, od vseh dezerterjev, vdov in mater izgubljenih sinov, ne bo imel ravno veselega življenja. Vohuni in vohljuni pa bodo potem pametovali, ali je bilo vredno na ta način krepiti ravno tiste, ki jih javno šteje za sovražnike, v resnici pa z njimi sodeluje. Hitler je denimo insceniral napad poljskih vojakov na nemško radijsko postajo, zaradi česar menda potem ni imel nobene druge izbire, kot da je napadel Poljsko in začel drugo svetovno vojno. Tako se to dela. Še danes.

Kdo je torej sesul plinovod v Baltiku, da tega nobena CIA ni dovolj jasno razkrila? Le komu bi bilo toliko do tega, da tako samomorilno poslabša podnebno situacijo (tudi njihove hiše voda lepo poplavlja), da se Evropa še bolj nastroji proti Rusiji, da se Evropi proda čim več ameriškega plina, čim več ameriškega orožja, in da se krepi atlantska vojaška zveza?

Če vse to počne Vladimirovič, potem je skrivni agent Nato pakta. Antiteza, da bi s tako akcijo Vladimir rad preusmeril pozornost od prisvajanja Ukrajine in od dezerterjev, ki jih je kot Rusov, se zdi še za tako nepremišljenega državnika malce za lase pocuknjena. Če je hotel zapreti plin Evropi, je to že izpeljal veliko preprosteje, ceneje, hitreje in brez tveganj. Podtikanje takšne akcije Rusom si privoščijo tisti, ki jim ovce verjamejo vse, tudi kako so Rusi neumno strašni uničevalci lastne infrastrukture. Vladimir Vladimirovič jim gre idealno na roke, saj je že zdavnaj vedel, da to Bidenovi obvladajo, pa si je vseeno dovolil vse svoje kremeljwoodske neumnosti. Precenil je svoje kompetence in jasno dela za Bidena. Tako kot astronavti skupaj pijejo vodko v vesoljskih kapsulah, tako se tudi družno podajajo v sabotažno raziskovanje morja.

Obstaja pa med stotimi teorijami še ena, ki smo jo zasledili na slovenskem vaškem omrežju, da si je akcijo zamislil ptiču podoben slovenski premier skupaj z vardisti. Menda zato, da bi zvišal ceno elektrike iz Krškega pri prodaji v tujino, medtem ko bodo Slovenci hladili stanovanja pod 19 stopinj Celzija. Očitno je tudi Janezu hudo žal, ker se ne more kot državnik srečati s prijateljico in najboljšo predsednico na svetu. Kakšna škoda, da ne more v Rim na fotografriranje z gospo! Kaj pa Slovenci v Italiji ? Ah, dajte no, ne bodimo malenkostni! Poglejte raje, kakšne majčke nosi Kordiš!