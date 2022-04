Volitve, večje od plebiscita

V nadaljevanju preberite:

Pred nami so državotvorne volitve, kar potrjujejo rekordni podatki o visoki volilni udeležbi na predčasnih volitvah. Slovenci še nikoli do zdaj nismo tako neposredno odločali o svoji prihodnosti, kot odločamo to nedeljo. To ne velja le za obdobje po letu 1991, odkar se organiziramo kot suverena država. Letošnje volitve so precej pomembnejše od plebiscita leta 1990, saj je stava neprimerno večja: volivci tedanje Socialistične republike Slovenije niso imeli ničesar, kar bi lahko izgubili, saj lastne države niso imeli. Če bi 51 odstotkov glasujočih na plebiscitu zavrnilo idejo samostojne Slovenije, bi ta pač ostala pod perutjo Jugoslavije. Osamosvojitev je odnesla zanimanje Slovencev za mentalno vadbo, kjer si zamišljamo alternativne preteklosti, zato da bi bolje razumeli sedanjost in da bi lažje razmišljali o alternativnih prihodnostih. Nepotrpežljivost Slovencev je razumljiva: kako naj se vendar ukvarjajo s teorijo, ko pa jih v to sili praksa, da vsakodnevno delajo čudeže. Čudeže kot recimo: kako avtomobil napolniti z vsak dan dražjim bencinom, nakupovalno košaro pa z vse dražjimi sadnimi jogurti, medtem ko plača Slovenca v najboljšem primeru ostaja enaka v v vseh krizah, ki jih je preživel v 30 letih.