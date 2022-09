Vsi potrebujemo plac

V nadaljevanju preberite:

Če v naši družbi ne bi na vse gledali tako črno – belo, levo – desno, prav – narobe, bi morda videli, da tisoč kvadratnih metrov, ki jih zaseda Plac, ne ogroža predvidene gradnje stanovanj ne preostalem zemljišču. Obratno, skupnostni center bi lahko zelo obogatil novo predvideno sosesko, prav tako tudi soseske v neposredni bližini. Pri tem pa bi bilo nujno, da bi tudi predstavniki avtonomih con spoznali, da je avtonomno delovanje mogoče tudi znotraj pravne ureditve. Pravzaprav je šele takrat zares vzpostavljen pravičen odnos do skupnosti in ne nazadnje prevzemanje odgovornosti.

Ustanavljanje avtonomnih con je indikator, da je v prostorskem načrtovanju popolnoma prezrta infrastruktura skupnostnih prostorov, namenjenih takšni ali drugačni nekomercialni avtonomni uporabi. Te tipologije pri nas sploh ne poznamo. Pa vendar obstaja. V svetu poznamo veliko takšnih arhitekturnih primerov. To so lahko zelo enostavni objekti, kar ni rečeno, da niso tudi arhitekturni presežki, ki z odprto zasnovo omogočajo več vrst uporabe: od knjižnic, učilnic, igralnic do ljudskih kuhenj, skupnostnih vrtov ali vsega tega hkrati. Namenjeni so vsem generacijam. V njih nastajajo pomembne družbene interakcije, ki niso pogojene s tržnimi, političnimi ali drugimi vplivi delovanja. So sicer formalizirani, a omogočajo povsem avtonomno rabo. Takšne infrastrukture pri nas ni.