Zakaj Luka meni, da Slovenija zmore bolje

Tudi Luko je včasih, tako kot njegove vrstnike, zamikalo, da bi si delo poiskal na Zahodu. A je ostal tu, saj je prepričan, da imamo tudi v Sloveniji kar nekaj adutov, žal premalo izkoriščenih. Predvsem dobro usposobljeno in izobraženo delovno silo, saj ima četrtina vsaj višjo ali visoko izobrazbo, kar je skoraj trikrat več kot ob osamosvojitvi. Imamo ugodno lego na križiščih evropskih poti, v primerjavi s časi pred 30 leti razpolagamo s trdno, mednarodno uveljavljeno valuto, vključeni smo v vse relevantne mednarodne institucije, kot majhna in odprta ekonomija smo precej bolje vpeti v mednarodne tokove blaga in storitev. Ta čas nas nihče varnostno ne ogroža kot v 1991, na voljo imamo milijardna svoja in evropska sredstva, na bančnih računih pa leži slabo izkoriščenih več kot 23 milijard evrov vlog prebivalstva, ki bi jih, če bi vodili pametnejšo ekonomsko politiko, lahko prelili v naložbe v prihodnost.