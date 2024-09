(KOLUMNA) Zblojene generacije

V nadaljevanju preberite:

Na mladih svet stoji. Živi z mladostjo svojega časa in ne s časom svoje mladosti. Mladost je norost, čez potok skače, kjer je most.

Ti pregovori sporočajo, kako radi manj mladi govorijo o mlajših od sebe. Minulo sredo se jim je za to spet ponudila krasna priložnost. Bil je namreč svetovni dan spolnega zdravja, kar je aplikacija za posredovanje zmenkov Feeld izkoristila za samopromocijo. Tako je objavila odmevno raziskavo, o čem fantazirajo njene mlajše stranke. Torej pripadniki generacije Z (rojeni med letoma 1997 in 2012, če verjamemo ameriški firmi Pew Research). Feeldova študija je prišla izpod peresa Justina Lehmillerja s slovitega Kinseyjevega inštituta za seksologijo na univerzi Indiana. Razkrila je nekaj povsem nepričakovanega. Namreč, da si pripadniki generacije Z najbolj želijo, da bi bili v trdni in izključni zvezi, se pravi monogamni.