Stavek iz naslova sem slišala že velikokrat. Je nadvse priročen odgovor na marsikatero vprašanje o nizki zastopanosti žensk. Zakaj je malo žensk na področjih STEM (naravoslovju, inženirstvu, tehnologiji in matematiki)? »Ženske so pač drugačne.« Zakaj jih je manj kot polovica na vodilnih in odločevalskih položajih? »Ženske so pač ...« Zakaj jih je manj med komentatorji in strokovnjaki v medijih in javnih razpravah? »Ženske so ...« Zakaj jih je manj med prejemniki nagrad? »Ženske ...« Zakaj jih je zelo malo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti? ...

Zanimivo je, da smo vedno ženske tiste, ki smo drugačne. Nikoli moški. Kajti moški so izhodišče, standard, po katerem se meri »drugačnost«.

Ženske so na vseh ravneh šolanja enako ali bolj uspešne kot moški.