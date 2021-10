Življenje v drugi prestavi

V Sloveniji je smisel življenja ležanje na slovenskih davkih. To je glavno sporočilo iz tako imenovane lepljenke Glupi davki. Če bo šlo s to lepljenko tako naprej, bodo zaprli POP TV in tožili vse urednike, ki so nepremišljeno objavili takšne pravljice, saj so očiten konstrukt proti najboljši in najbolj pošteni slovenski vladi do zdaj. Ministra Andreja je potunkal in hkrati ven povlekel znani direktor iz Brežic , ki se odlično spozna na ofucane hotele, toplo vodo, na kante v marinah in državno varnost, se pa niti približno ne spominja, da bi se on kdaj sestal z ministrom.

Si predstavljate Rim brez Vatikana ali Pariz brez Eifflovega stolpa? Kdo bi še šel v Pariz, kdo romal v Rim! Nekaj podobnega naj bi Angela Merkel pomenila za EU. Tako je izjavil predsednik evropskega sveta Charles Michel, ki je hotel polaskati odhajajoči Angeli. Tako laskanje bi bilo mogoče narobe razumeti, namreč, da EU brez Merklove ne bo več EU. Kaj pa bo, ko Angela odide v pokoj?

Če bi si Charles Michel zgledoval po 41 let starem filmu Akire Kurosawe Kagemuša (Bojevnikova senca), bi že našel Angelino dvojnico, ki bi s svojim zgledom in delom vsaj še za kakšno leto podaljšala agonijo že malce razpadajočega evropskega trupla.

Da se truplo ne počuti najbolje, sklepamo po krokarjih, ki že dolgo posedajo na bližnjih evropskih vejah, upajoč, da jim ostane kaj mrhovine. Da pošteno smrdi, je bilo videti na zadnjem plenarnem zasedanju parlamenta, ko so tolkli z vsemi kanoni proti Poljski, njen premier Matevž Morawiecki pa je brcal nazaj še bolj kot Lewandowski. Tresejo se mreže, ne rodi se niti miš. To pomeni, da se lahko od zdaj prav vsakdo požvižga na evropsko pravo. In da je smisel skupnega evropskega življenja (prosto po Zmelkoowih) ležanje na evropskem denarju.

V Sloveniji je smisel življenja ležanje na slovenskih davkih. To je glavno sporočilo iz tako imenovane lepljenke Glupi davki. Če bo šlo s to lepljenko tako naprej, bodo zaprli POP TV in tožili vse urednike, ki so nepremišljeno objavili takšne pravljice, saj so očiten konstrukt proti najboljši in najbolj pošteni slovenski vladi do zdaj. Ministra Andreja je potunkal in hkrati ven povlekel znani direktor iz Brežic, ki se odlično spozna na ofucane hotele, toplo vodo, na kante v marinah in državno varnost, se pa niti približno ne spominja, da bi se on kdaj sestal z ministrom. Presunljiva in ganljiva je njegova izjava, da on nikoli ni snemal ne tega ne nobenega drugega ministra. Pa saj nihče od nas niti pomislil ni, da bi to počel on. Vemo pa, kako profesionalne državnovarne vohljune je tako rad zaposlil v vrh Marine Portorož. Ker je zdaj menda jasno, da njegovi kadri ne znajo najbolje snemati, niti na daljavo, je potem nekdo moral sestaviti lepljenko za otroke Glupi davki, ki je pomotoma zašla v večerni TV-program. Zato pričakujemo, da bodo zlikovce poiskali, jih kaznovali, nič krivi davki pa bodo še naprej samo za »glupe«.

»Kdor vozi ferrarija v drugi prestavi, mu relativnostna teorija lahko uniči menjalnik.«

Samo v deželici z največjim številom močvirij iz odpadnega blata se lahko zgodi, da državnemu podjetju krepko zraste cena na borzi, ko politika v njem zamenja upravo. Delnice Luke Koper so se minule tedne zvišale za deset odstotkov. Če kdo misli, da bo nova uprava uživala le kratek čas, se moti. Preden se v tej državi zmenijo, kdaj naj bi razpisali volitve, preden se zmenijo, kdo je res zmagal, preden potem sestavijo koalicijo, vlado in ustanovijo vse kadrovske komisije, ki bodo zamenjale kadre v SDH in DUTB, bo minila povprečna doba bivanja na najdražjih luških sedežih. Če kdo še ne ve, zakaj je najbolj znani odvetnik Franci Matoz zamenjal Dimitrija Zadela na vrhu Luke, mu to za pol pice lahko razkrijejo naši upokojeni špijoni. Zasačili in posneli so ga, ko je vozil star službeni mercedes, oldtajmer še iz Časarjevih časov, in to zgolj v drugi prestavi. Franci pa od prodornih uprav pričakuje vsaj takšne dirkače, kot je bil njegov zelo bivši delodajalec Boris Popovič: vsak mesec v novem avtomobilu in vsak hip v šesti prestavi. Če brigada kandidatov za novega šefa Luke še ne ve, kako se to dela, naj si privošči lekcijo pri znanem koprskem dirkaču. Madžarščina še ni pogoj.

So pa Koprčani šele v Bržanovem mandatu nekako vendarle prišli do akvarija. Ne sicer do svojega, ampak piranskega, ki ga je Univerza na Primorskem uspešno izmaknila Morski biološki postaji Piran. Primer dokazuje, da tudi na Nacionalnem inštitutu za biologijo očitno vozijo že 20 let stare oldtajmerje in so bili v tej maniri prepričani, da bo piranski akvarij sam od sebe padel v njihovo raziskovalno kraljestvo. Brzine se tudi v znanosti spreminjajo. O tem je podobno kot prvi luški nadzornik nekaj malega dal vedeti profesor Einstein, ki je govoril: »Kdor vozi ferrarija v drugi prestavi, mu relativnostna teorija lahko uniči menjalnik.« Evo, zato bodo zdaj v Piranu na ogled koprske ribe in raki. Še en dokaz, da z drugo prestavo niti Piran ne pripelje daleč. Ne glede na vse podnebne in druge spremembe.