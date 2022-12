Zloglasni Teš in njegova usoda

Odpri galerijo

Nedavna seja parlamentarnega odbora za finance o polmilijardni dokapitalizaciji HSE je razkrila, da v primeru Teša ni šlo zgolj za korupcijo ob gradnji, ampak so se zgodile manipulacije skoraj na vsakem koraku od načrtovanja do zagona in se nadaljevale tudi v času delovanja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo