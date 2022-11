Ameriški optimizem

V nadaljevanju preberite:

V ideološko in politično razklanih ZDA je poleg tega strankarska pripadnost skoraj del osebne identitete na vse bolj sovražnih bregovih, ki ne dovoljujejo kompromisov. Tudi Biden v do zdaj sprejetih gigantskih socialnih in drugih programih ne bi spreminjal ničesar, čeprav kot 70 odstotkov Američanov državo vidi na napačni poti.