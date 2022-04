Avtomobili, za koga še?

Ni neka posebna ugotovitev, da se v teh časih vse draži. Tudi da se dvigajo cene avtomobilov, ni nič novega. Vsake tri mesece za nekaj odstotkov, pa akcijskih možnosti in različnih posebnih ponudb je manj. Tako kot še marsičesa drugega tudi avtomobilov primanjkuje, ne morejo jih izdelati dovolj. Zaradi pomanjkanja sestavnih delov, predvsem polprevodnikov, pa zaradi vojne v Ukrajini in težav z dobavo kabelskih sklopov je nemška industrija v letošnjih prvih treh mesecih izdelala 150 tisoč manj vozil od načrtov. To so problemi, ki se kažejo zdaj, ni pa jim videti konca: koncern Volkswagen napoveduje, da se bo pomanjkanje polprevodnikov zavleklo do leta 2024.

A bolj kot to bode v oči nedavna izjava njihovega prvega finančnika o dolgoročnejši prihodnosti največje evropske avtomobilske skupine. Kot je za Financial Times dejal Arno Antlitz, v prihodnje njihov ključni cilj ne bosta rast in tržni delež, temveč se bodo bolj usmerili v kakovost in marže. Po njegovih besedah naj bi v naslednjih osmih letih paleto klasično gnanih bencinskih in dizelskih avtomobilov, ki zdaj po vseh njihovih znamkah obsega kar sto modelov, v Evropi zmanjšali za 60 odstotkov. Cilj je prodajati manj avtomobilov in se osredotočiti na dražje, bolj premijske izdelke.