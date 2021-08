Banke uspešno opravile teste, čakajo jih novi izzivi

V komentarju preberite:

Sporočilo slovenske centralne banke, ki ga spremlja opozorilo, da morajo banke ob novih izzivih, povezanih s covidom-19, še naprej pravilno meriti in upravljati kreditno tveganje, je predvsem dobra novica za slovenska gospodinjstva, lastnike 23,3 milijarde evrov depozitov, naloženih v dobrem ducatu naših bank in hranilnic. Vsaj glede na uspešno opravljene teste lanska recesija in pandemična kriza nista pustili globljih posledic v slovenskem finančnem sistemu, kar je lahko dober signal tudi za davkoplačevalce.



A kaj so po drugi strani razlogi, da banke opravljeni stresni testi ne smejo zazibati v zadovoljstvo?