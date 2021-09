Bo rast kaj pospešila izhod iz primanjkljajev

V komentarju preberite:



Če se omejimo samo na gospodarske vidike, je dejstvo, da slovenska ekonomija solidno okreva, odboj po lanskem pandemičnem padcu je boljši od pričakovanj, tudi trendi na trgu dela so na splošno ugodnejši, kot bi si pred letom dni zamislili največji optimisti. A cena za to ni bila majhna. Slovenija sodi tudi med države, ki so za protikrizne ukrepe namenile največji delež javnega denarja in so se temu primerno zadolžile, kar bi lahko bil problem v prihodnje, ob morebitnem zvišanju obrestnih mer.



Ta čas bodo tako ugodne napovedi, prevedene v pričakovane proračunske prilive in načrte, na papirju še olajšale dokončno pripravo proračunskih dokumentov 2022–2023, ki jih zdaj pilijo na ministrstvu za finance.



Se pa ob tem postavlja tudi nekaj dilem, o katerih pišemo.