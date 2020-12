Božično-novoletna darila

V nadaljevanju preberite:

Tema tega tedna bo tudi začetek cepljenja v Evropski uniji. Danes bo evropski regulator predvidoma odobril uporabo Pfizerjevega cepiva, Slovenija bo prve odmerke prejela v soboto. Božiček bo torej pod slovensko ovenelo smrečico prinesel darilo. A tik pred prejemom močno pričakovane pošiljke je odstopil minister za zdravje, ki bi darilo moral odpreti in njegovo vsebino razdeliti po državi. To je slaba popotnica za začetek cepljenja, katerega učinkovitost bo določala uspeh pri izhodu iz epidemije, preprečevanju smrti, gospodarskem okrevanju in vrnitvi v normalnost.