Budnica za Unijo

Svet je kot karikatura, čeprav še zdaleč ni smešen in niti najmanj enostaven. A ko se Joe pogleda v ogledalo, se mu iz njega na široko, s pobeljenimi zobmi, nasmehne Donald ... Tako je ameriškega predsednika Bidna (za Opinion internationale) upodobil francoski karikaturist Régis Hector. Risbica je poenostavitev s kompleksnim sporočilom, češ princip je isti – unilateralizem, protekcionizem, nespoštovanje zavezništev –, vse drugo so odtenki.

Prejšnjo sredo so Franciji dale krepko lekcijo Avstralija, Velika Britanija in Združene države Amerike, potem ko so se povezale v varnostno partnerstvo Aukus. Za »dober začetek« so v Canberri nepričakovano in brez pravih pojasnil razveljavili pogodbo o nakupu dvanajstih francoskih konvencionalnih podmornic in se dogovorili za ameriške na jedrski pogon. Čeprav so vojaški trgovinski posli v pristojnosti nacionalnih držav, anglosaška trojica ni prizadela le Pariza, ampak celotno EU, ki pa kakor da ni dojela takoj, kaj se dogaja ...