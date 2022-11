Čaka nas zahtevno leto 2023

V nadaljevanju preberite:

Stekle so priprave na decembrska praznovanja, leto 2022 se končuje, ostalo ga je za dober mesec. Na gospodarskem področju si ga bomo zapomnili po vojni v Ukrajini in hujšem izbruhu inflacije. Prav vojna v Ukrajini je pognala cene energentov (plina, elektrike, nafte) v nebo, te pa so podžgale cene vsega, kar vsebuje energente. A razmere za izbruh inflacije so bile zrele že prej, saj smo imeli pomanjkanje ponudbe, denimo pri elektronskih komponentah.