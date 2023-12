Če niso varne ženske, ni varen nihče

V nadaljevanju preberite:

Najprej so bili priimki z imeni. Potem so bile natančno urejene tabele. Pri številkah ni bilo nobenih zaokroževanj. Dva meseca in pol po začetku izraelske invazije na palestinsko Gazo so številke zaokrožene. Nekaj sto mrtvih gor ali dol. Zaporedje je predvidljivo. Vojna se začne v tistem trenutku, ko se mrtvi spremenijo v tabelarni podatek. Nekaj časa so tabelarni podatki peklensko natančni. Vendar se resnični pekel začne takrat, ko so številke zaokrožene. V temi petkovega jutra, ko to pišem, je številka zaokrožena na 20.000. Dvajset tisoč mrtvih. Nekaj sto ali tisoč gor ali dol.

So tabele obnemele, so nehale pripovedovati? Ne. Kričijo. V mraku petkovega jutra tabela tuli, da je bilo od 7. oktobra na palestinski strani pobitih vsaj 8000 otrok. Tabela pravi, da je bilo ubitih vsaj 6200 žensk. Tabele tulijo.

Poskusimo jih še razumeti.