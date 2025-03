Ali peti člen, ki zagotavlja vzajemno pomoč pri obrambi, sploh še deluje?

Galerija

Tako kot si na Danskem in na Grenlandiji pred pol leta niso mogli predstavljati, da bodo zašli v spor s svojo največjo zaveznico, tudi v Sloveniji ne moremo vedeti, kako bo čez pol leta sprejeta naša pripravljenost ali zadržanost do dodatnih vlaganj v obrambo. FOTO Christian Klindt Soelbeck Via Reuters