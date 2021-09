V komentarju lahko preberete:

Cukrarna je bila znanilka prve industrializacije, v Cukrarni se je pisala zgodovina čezatlantskih imperialnih teženj avstrijske monarhije, ko so se v nekdanjem industrijskem obratu, predelanem v vojašnico, zbirali soldati, namenjeni v Mehiko. Cukrarna je bila bivališče Ivana Cankarja, Otona Župančiča. Bila je kraj smrti mladega Josipa Murna. Kraj smrti mladega Dragotina Ketteja. Bila je rojstni kraj slovenske moderne. In hkrati grobnica mladih pesnikov. Bila je medvojno zaklonišče, odmaknjeno skladišče ljudi z družbenega roba, simbol razkroja poznega socializma in simptom kratkovidnosti obnovljenega kapitalizma.



Obnovljena Cukrarna lahko postane prostor dialoga med preteklostjo in prihodnostjo, prostor, kjer se lahko družba, izčrpana od pandemije, ponovno sestavi.