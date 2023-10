Dolg, ki ga ima Slovenija do Palestine

V nadaljevanju preberite:

Zgodba o (ne)priznanju Palestine ima v Sloveniji dolgo brado. »Ker brez odločnih ukrepov mednarodne skupnosti miru na Bližnjem vzhodu ne bo mogoče doseči, je mednarodno priznanje neodvisne in samostojne države Palestine tudi za Slovenijo nujno«. Tako je leta 2014 trdila takrat še evropska poslanka Tanja Fajon. Desetletja prej in desetletje pozneje se razlogi za priznanje Palestine, o katerih govori Tanja Fajon, niso spremenili.

»Kdo je žrtev in kdo agresor, je kristalno jasno. Teroristična organizacija je agresor in Izrael je žrtev,« poskuša bivši zunanji minister Anže Logar preinterpretirati 75 let zgodovine izraelsko-palestinskega konflikta. Javno mnenje se z njim ne strinja. Že leta 2014 je kar 77 odstotkov vprašanih v anketi Dela podprlo priznanje suverene palestinske države.