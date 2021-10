Država je ujetnica oporečne ministrske ekipe

V nadaljevanju preberite:

Ministri in njihov šef imajo težave s sprejemanjem politične odgovornosti. Začelo se je že takoj po nastopu vlade, ko sta se marca lani v vojno za nabavo zaščitne opreme podala šefa koalicijskih strank, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek. Kako iskreno je prevzemanje politične odgovornosti v vladi, je pokazala lani junija napisana odstopna izjava notranjega ministra Aleša Hojsa zaradi hišne preiskave pri Počivalšku. In Hojs je bil včeraj prvi, ki je v bran vzel strankarskega kolega Andreja Vizjaka, ujetega v zvočni posnetek.