Dve plati dostavnega posla

Avstrijska pošta (Österreichische Post) vstopa na slovenski trg. Ustanovili so novo podjetje, ki pomeni nekakšno pokrivanje sive lise na zemljevidu, saj so uspešni v Avstriji, soliden posel pa so razvili tudi na Madžarskem in Hrvaškem. To je prvi korak, v prihodnosti bodo morda kupili katero od sedanjih podjetij, ki že ima ustrezno infrastrukturo in stranke.

Evropska komisija je do leta 2024 odobrila shemo državne pomoči, na leto ji Italija nameni 262 milijonov evrov za sofinanciranje dostave knjig, časopisov in materialov neprofitnih organizacij.

V takšnih okoliščinah je verjetno smiselno, da tudi v Sloveniji opravimo razmislek, kako okrepiti mrežo Pošte Slovenije, da bo tudi pri nas lahko zagotovljen splošni gospodarski interes na področju zagotavljanja medijske pluralnosti in dostopnosti različnih pogledov za vse medije.