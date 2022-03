Ena vojna za vse druge

V nadaljevanju preberite:

Zaradi vojne v Ukrajini so se zvišale cene fosilnih goriv in kar nekaj razprave je že bilo, ali bodo pospešile prehod v ogljično nevtralno družbo. Ker se povečuje državno financiranje naftnih družb, marsikdo sklepa, da se bo prehod zavlekel. A vzrok povečanega financiranja je zgolj posledica ruskega napada na Ukrajino, zaradi česar bo verjetno Rusijo doletela tudi blokada izvoza energentov. Kaj so izzivi energetskega prehoda? Kako bi morale zahodne države ustaviti ruski izvoz energentov? Zakaj je pomembno, da se ob tem znižajo tudi cene energentov? Kaj pomeni vojna v Ukrajini za ruske interese v svetu?