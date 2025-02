Evropa spet teče v ozadju

Deepseek in chatgpt sta le primera uporabe tehnologij, ki jih lahko opišemo z nadpomenko umetna inteligenca (UI). Možnosti njene uporabe so preštevilne in neslutene. Klepetalna bota nam lahko napišeta elektronsko sporočilo, sicer pa z umetno inteligenco lahko razvijejo modele, s katerimi na slikah prepoznajo tumorje, zasledijo prve simptome parkinsonove bolezni, izdelajo digitalni dvojček očesa, da bi raziskali, zakaj astronavti vidijo slabše. Množico satelitskih podatkov lahko uporabijo za spremljanje podnebnih sprememb, zaščito pred naravnimi nesrečami, za raziskave rek, morij, zaznavajo onesnaženja. Umetna inteligenca ima ključno vlogo pri spremljanju kmetijskih dejavnosti in preskrbi s hrano. Na drugi strani pa jo lahko uporabijo tudi kot orožje ali kot orodje za ustvarjanje dezinformacij, globokih ponaredkov, ki jim v svetu, prenasičenim z informacijami, nekateri zlahka nasedejo.

Umetna inteligenca bo – vsaj tako kaže – spremenila tok zgodovine, zaradi nje in z njo že živimo drugače. Vsekakor je to tehnologija, ki jo moramo držati v svojih – evropskih – rokah. Vendar pa razvoj narekujeta ZDA in Kitajska, ki za UI namenjata ogromno denarja. Evropa caplja nekje zadaj (pa ne samo na tem področju, podobno je tudi v vesolju) in pogosti so komentarji, da je dobra predvsem v regulaciji. Prav zato se bodo voditelji držav in predstavniki organizacij, podjetij, raziskovalnih institucij prihodnji teden sestali na vrhu v Parizu, da bi mobilizirali in uskladili različne pobude na tem področju. Verjetno je zdaj skrajni čas, da Evropa ujame vlak.

UI lahko izboljša življenje, reši globalne izzive, okrepi gospodarstvo, vendar jo moramo tako razviti. Slovenski raziskovalci so razvili določene rešitve, s katerimi lahko konkurirajo na globalni ravni. Sama po sebi UI ni posebno inteligentna, že res, da lahko prebere več kot še tako zagrizen bralec, a za zdaj nas le posnema oziroma se na zapletene načine (na)uči iz podatkov, ki ji jih serviramo, pa še vedno lahko dela napake, zato ji v nobenem primeru ni mogoče popolnoma zaupati. Teorij, kako se bo razvoj umetne inteligence nadaljeval, je veliko, od nas je odvisno, ali bomo poskrbeli, da bo inteligenten.