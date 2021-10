Evropski jezik denarja

V nadaljevanju prebrite:

Dolga leta sta bili Madžarska in Poljska obravnavani ob zatiskanju oči, govorjenju o nujnosti dialoga in z upanjem, da se bo stanje samo od sebe izboljšalo. Takšen »appeasement« (politično popuščanje) na Madžarskem in Poljskem ni prinesel premikov, temveč spodbuja celo posnemovalce po Evropi, ki mislijo, da si lahko privoščijo vse.



V takšnem položaju Bruselj dobiva na razpolago novo orodje, pogojevanje izplačil s spoštovanjem vladavine prava. O njem mora na zahtevo Budimpešte in Varšave odločiti še sodišče EU. Vprašanje je, ali vladno spravljanje obeh držav v takšen položaj lahko vpliva na politične spremembe. Konec tedna so množice na Poljskem jasno izražale privrženost EU.