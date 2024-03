Evropski lov na mlade

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je med evropskimi državami z najnižjo volilno udeležbo, še zlasti redko se volitev udeležujejo mlajši volivci. So za apatičnost in apolitičnost mladih kriva družbena omrežja, izobraževalni sistem, naravna nagnjenja mladine? Ali pa je morda krivda na strani politikov, ki z mlajšimi ne znajo komunicirati oziroma jih iz politike izključujejo sami? In predvsem, kako mlade spraviti na volišča?