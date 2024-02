Trenutek levice, preizkus resnice

Naš trenutek, geslo Evropske levice, ki je v soboto za junijske evropske volitve predstavila svojega vodilnega kandidata Walterja Baierja, je udarec žebljice na glavico. Levica, podobno kot pri nas, v EU verjetno nima možnosti za zmago ali večji uspeh, ima pa jo za simbolni preboj. S tem, ko je nedvoumno naslovila nesprejemljivost razslojevanja, naraščajočo revščino v enem najbogatejših delov sveta, privatizacijo vsega, kar šteje, vse do vodnih virov, padanje standardov neposredne demokracije, ekološko uničevanje planeta in popolno dominacijo kapitala, z zavzemanjem za krepitev miru, državljanskih pravic, javnih in socialnih pravic dolgoročno ne more biti drugače kot slišana.

Čeprav gre za dogodek, ki je neposredno povezan s prihajajočimi evropskimi volitvami, Evropska levica cilja tudi na internacionalno dimenzijo svojega sporočila.

Če povzamemo po smislu, se levo od »levega«, torej vrnitev k načelom francoske revolucije svobode, enakosti in bratstva, sliši kot protipol desnega od »desnega«, torej neofašizma, ki je, kot povedo, v kritičnem porastu in je začel najedati temelje združene EU in demokracije njenih nacionalnih držav.

Čeprav gre za dogodek, ki je neposredno povezan s prihajajočimi evropskimi volitvami, pa, kot je videti, Evropska levica cilja tudi na internacionalno dimenzijo svojega sporočila. To dokazuje dejstvo, da so na dogodek kot govornika pripeljali (povabili) Jeremyja Corbyna, ki je kot nekdanji vodja britanskih laburistov pristal »levo« od svoje stranke, celo kot samostojni poslanec britanskega parlamenta, ki se, kot pravi, nikoli ne bo odpovedal članstvu v svoji stranki. To dokazuje tudi udeležba nekdanjega ekvadorskega predsednika Rafaela Corree in podnebne aktivistke Carole Rackete.

Ne kaže spregledati še dvojega: prvič, da vodilni kandidat Baier, ki prihaja iz Avstrije, prihaja kot nekdanji predsednik Komunistične stranke Avstrije (KPÖ) (1994–2006) in je bil 2022. izvoljen za predsednika Evropske levice. In drugič, da uspehi njegove smeri v Avstriji bržkone navdihujejo Evropsko levico. Videti je bilo, da te vrednote hoče zastopati tudi slovenska Levica. Ta se v zadnjem času pred svojim članstvom otepa očitkov, da se v vladni koaliciji na škodo svojih vrednot preveč prilagaja neoliberalnim trendom. Prvi preizkus realnosti seveda prihaja z evropskimi volitvami.